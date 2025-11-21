AlphaVest Acquisition veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

AlphaVest Acquisition hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

AlphaVest Acquisition vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,36 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at