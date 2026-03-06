06.03.2026 06:31:28

Altisource Portfolio Solutions SA legte Quartalsergebnis vor

Altisource Portfolio Solutions SA hat am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,66 USD gegenüber -2,480 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Altisource Portfolio Solutions SA 40,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 43,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,150 USD gegenüber -10,000 USD im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Altisource Portfolio Solutions SA im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 4,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 161,57 Millionen USD im Vergleich zu 169,73 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:32 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen