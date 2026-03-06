Altisource Portfolio Solutions SA legte Quartalsergebnis vor

Altisource Portfolio Solutions SA hat am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,66 USD gegenüber -2,480 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Altisource Portfolio Solutions SA 40,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 43,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,150 USD gegenüber -10,000 USD im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Altisource Portfolio Solutions SA im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 4,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 161,57 Millionen USD im Vergleich zu 169,73 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at