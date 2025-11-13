|
13.11.2025 06:31:28
Altius Minerals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Altius Minerals hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 5,72 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,060 CAD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 12,7 Millionen CAD gegenüber 8,9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX etwas fester -- DAX wenig bewegt -- Märkte in Fernost mehrheitlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Handel mit Gewinnen, während das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck kommt. An Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.