Altius Minerals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Altius Minerals hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 5,72 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,060 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 12,7 Millionen CAD gegenüber 8,9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

