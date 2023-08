Amazon: Vorschau Quartalszahlen

Wann wird Amazon die Quartalszahlen für das zweite Quartal veröffentlichen?



Amazon wird am Donnerstag, den 03. August, nach US-Börsenschluss die Ergebnisse des zweiten Quartals veröffentlichen. Ein Investoren-Call wird im Anschluss stattfinden.





Konsens zu den Quartalszahlen von Amazon

Amazon wird voraussichtlich einen Umsatzanstieg von 8,6 % gegenüber dem Vorjahr auf 131,6 Mrd. USD und ein verwässertes Ergebnis je Aktie von 0,40 USD ausweisen, nach einem Verlust von 0,20 USD im Jahr zuvor.



Einige andere wichtige Zahlen, auf die man achten sollte, laut den Konsenszahlen von Bloomberg:



Das Betriebsergebnis wird voraussichtlich um 42 % gegenüber dem Vorjahr auf 4,7 Mrd. $ steigen.



Amazon Web Services (AWS) wird voraussichtlich einen Umsatzanstieg von 10 % auf 27,7 Mrd. USD, aber einen Rückgang des Betriebsergebnisses um 11,8 % auf 5,0 Mrd. USD verzeichnen.





Vorschau zu den Quartalszahlen von Amazon





Die Aussichten für Amazon verbessern sich, und das zweite Quartal könnte ein entscheidender Wendepunkt sein. Allerdings muss das Unternehmen einen überzeugenden Ausblick liefern, um die Anleger bei der Stange zu halten - zumal alle Geschäftsbereiche des Unternehmens sehr empfindlich auf die unsicheren Wirtschaftsaussichten reagieren.



AWS, die Cloud-Computing-Sparte des Unternehmens, die den Großteil der Gewinne von Amazon erwirtschaftet, wird diese Woche im Mittelpunkt stehen. Das Unternehmen leidet unter einer Verlangsamung des Wachstums, da die Unternehmen ihre IT-Ausgaben zurückfahren, um das jahrelange schnelle Wachstum zu bremsen. Es wird erwartet, dass dies das sechste Quartal in Folge mit geringerem Wachstum sein wird. Außerdem hat Amazon geschworen, die Kunden so gut wie möglich zu unterstützen und seine marktführende Position zu halten, was zu geringeren Margen geführt hat. Das langsamere Wachstum und die schlechtere Rentabilität werden in diesem Quartal zu einem Rückgang der AWS-Gewinne um 12 % führen.



Die Margen von AWS werden wahrscheinlich auch dadurch beeinträchtigt, dass das Unternehmen seine Rechenzentren für den enormen Bedarf an Anwendungen der künstlichen Intelligenz vorbereiten muss. Sowohl Microsoft als auch Alphabet haben signalisiert, dass sie ihre Investitionen erhöhen, um ihre Rechenzentren, andere Hardware und ihre Cloud-Computing-Sparte fit zu machen. Beide Unternehmen erklärten, dass sie ihre KI-Investitionen beschleunigen, was Bedenken hervorrufen könnte, dass die Rentabilität unter Druck geraten könnte, da die Kosten steigen, bevor eine ernsthafte Monetarisierung der KI erfolgt. Beide Unternehmen versuchen jedoch, bei den Kosten diszipliniert zu bleiben und Ressourcen aus anderen Abteilungen zu verlagern, da KI oberste Priorität hat, und signalisieren damit, dass sie Maßnahmen ergreifen, um etwaige negative Auswirkungen von KI-Investitionen abzumildern.



Für Amazon ist dies von größerer Bedeutung, da das Unternehmen aufgrund seiner Entschlossenheit, weiter zu expandieren, einfach nicht so profitabel ist wie seine Big-Tech-Rivalen. Dies könnte die Notwendigkeit für Amazon erhöhen, einem Anstieg der Investitionen mit Kosteneinsparungen an anderer Stelle entgegenzuwirken, wenn es die Gewinne in seinem Stargeschäft schützen will. Amazon hatte es schwerer, mit dem Inflationsdruck umzugehen, und die Kosten steigen immer noch schneller als bei anderen Big-Tech-Konkurrenten, aber der Druck lässt nach und die Margen erholen sich wieder - aber jede Verschlechterung bei AWS könnte diese Verbesserung in Zukunft gefährden. Die Abwicklungs- und Alltagskosten sind rückläufig, aber Amazon erhöht weiterhin die Ausgaben für Technologie und Marketing.



Die Anleger werden auch prüfen wollen, wie groß die Nachfrage nach KI bei AWS ist. Microsoft hatte einen Vorteil, als KI Anfang des Jahres zum heißesten Thema an der Wall Street wurde, da seine Cloud-Computing-Sparte schnell mit den KI-Arbeitslasten von ChatGPT beschäftigt war, was Microsoft einen Vorsprung verschafft haben könnte, während Amazon in diesem Quartal immer noch versucht, Fuß zu fassen. Wir wissen, dass KI-Arbeitslasten im letzten Quartal etwa 1 % zum Wachstum von Microsoft Azure beigetragen haben, was zwar gering ist, aber in der Anfangsphase des Rennens eine Art Grundlinie darstellt. AWS ist gut gerüstet und das größte Cloud-Computing-Unternehmen, aber es wird seine Führungsrolle bei der Erfüllung der KI-Anforderungen von Kunden unter Beweis stellen müssen, wenn es sie behalten will.









Während die E-Commerce-Umsätze in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen gesunken sind, wird dieses Mal mit einer Erholung gerechnet: Analysten prognostizieren ein Wachstum von 2,9 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Aussichten für das dritte Quartal wurden bereits durch die Nachricht verbessert, dass die jüngste Prime-Day-Verkaufsveranstaltung die größte in der Geschichte des Unternehmens war, und die Vergleichszahlen beginnen sich nach einigen unbeständigen Jahren zu stabilisieren.



Für das kleine, aber schnell wachsende Werbegeschäft wird ein Umsatzanstieg von 16,4 % prognostiziert, der sich in letzter Zeit ebenfalls verlangsamt hat, aber angesichts der schwierigen Bedingungen, mit denen sich Giganten wie Meta und Alphabet konfrontiert sehen, ein willkommenes Ergebnis darstellt. Das Wachstum aus dem Abonnementgeschäft bleibt stabil, da die Verbraucher Prime und die anderen Dienste weiterhin zu schätzen wissen.



Die Aussichten für Amazon werden mit Beginn der zweiten Jahreshälfte immer rosiger, da die Wall Street eine Beschleunigung der Umsätze erwartet und davon ausgeht, dass sich der Betriebsgewinn im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln wird. Die unsicheren wirtschaftlichen Aussichten stellen jedoch eine Bedrohung dar. Der CEO von JPMorgan, Jamie Dimon, hat vorausgesagt, dass die Verbraucher ihre Ersparnisse, die sie während der Pandemie angelegt haben, bis Ende 2023 aufbrauchen werden, und auch die Situation der US-Studenten wird sich drastisch ändern, wenn die Rückzahlung der Kredite in wenigen Wochen wieder aufgenommen wird. Das zeichnet ein schwieriges Bild für die Verbraucherausgaben.



Der Kurs von Amazon ist weniger als halb so hoch wie im Jahr 2021, obwohl das Unternehmen heute viel größer und profitabler ist, einfach weil sich die Wachstumsaussichten verschlechtert haben. Es ist jedoch wichtig, das Auf und Ab der letzten Jahre zu kontextualisieren. Für 2023 wird ein doppelt so hoher Jahresumsatz wie 2019 prognostiziert, und der Betriebsgewinn ist in vier Jahren um 50 % gestiegen. Das Unternehmen liefert weitaus mehr Pakete als noch 2019 und bedient rund 50 Millionen mehr Abonnenten, AWS ist um das 2,5-fache gewachsen, und das neuere Werbegeschäft zeigt eine echte Dynamik und verzeichnet ein schnelles Wachstum.



Das deutet darauf hin, dass die Aktie noch viel Spielraum hat, um den Schwung beizubehalten, zumal die Bewertung des Unternehmens immer noch viel stärker an die Wachstumsaussichten als an die Rentabilität gebunden ist. Amazon weist aufgrund dieser Wachstumsorientierung weiterhin einen großen Aufschlag gegenüber kleineren Konkurrenten und seinen Big-Tech-Konkurrenten auf, aber sein Multiplikator liegt weit unter dem, was wir vor oder während der Pandemie gesehen haben. Das Wachstum wird jedoch von den wirtschaftlichen Bedingungen diktiert, und die Aussichten bleiben getrübt, da die Märkte darüber debattieren, welche Art von Landung - hart, weich oder irgendwo dazwischen - die Federal Reserve liefern kann.







Wie geht es mit der AMZN-Aktie weiter?



Die Amazon-Aktie hat nach ihrem 10-Monats-Hoch eine Pause eingelegt, nachdem es ihr nicht gelungen ist, das Widerstandsniveau bei 136 $ zu überwinden. Ein nachhaltiger Anstieg über 135 $ ist erforderlich, um neue Jahreshochs zu erreichen, auch wenn die erste Aufgabe darin besteht, in den oberen Bereich des aufsteigenden Trendkanals zurückzukehren, der den Anstieg der Amazon-Aktien in den letzten fünf Monaten begrenzt hat.



Die 52 Broker, die die Aktie beobachten, haben derzeit ein durchschnittliches Kursziel von 144,28 $ für Amazon, so ein Konsens von Refinitiv.



Die Amazon-Aktie steht heute mit dem Gesamtmarkt unter Druck, da die Märkte durch die überraschende Herabstufung des US-Kreditratings verunsichert sind. Die Aktie könnte bis auf 126 $ abrutschen, dem Tief, das vor genau einer Woche erreicht wurde. Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt stimmt ebenfalls mit diesem Niveau und der unterstützenden Trendlinie überein.





