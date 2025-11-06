Ambuja Cements: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ambuja Cements hat am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 USD, nach 0,020 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Ambuja Cements 1,05 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 880,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at