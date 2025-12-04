|
04.12.2025 16:15:54
AMC Entertainment Shares Update About CEO Adam Aron's Health
(RTTNews) - AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC), Thursday stated that its Chief Executive Officer Adam Aron suffered a minor stroke on November 17 during his business trip to London.
Fortunately, he received timely treatment and showed no indications of loss of cognitive brain function related to his ability to process complex information, his memory or his written communications.
He also commenced speech therapy to overcome an initial slurring of his speech.
Notably, Aron continues to work on a full-time basis.
Currently, AMC is trading at $2.28, down 0.12 percent on the New York Stock Exchange.
