Amcon Distributing CompanyShs Aktie
WKN: A0BM27 / ISIN: US02341Q2057
|
20.01.2026 00:56:24
Amcon Distributing Co. Q1 Income Advances
(RTTNews) - Amcon Distributing Co. (DIT) revealed a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $0.79 million, or $1.28 per share. This compares with $0.35 million, or $0.57 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.6% to $730.06 million from $711.27 million last year.
Amcon Distributing Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $0.79 Mln. vs. $0.35 Mln. last year. -EPS: $1.28 vs. $0.57 last year. -Revenue: $730.06 Mln vs. $711.27 Mln last year.
Nachrichten zu Amcon Distributing CompanyShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Amcon Distributing CompanyShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Amcon Distributing CompanyShs
|109,00
|-0,26%
