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07.05.2026 06:31:29
AMD (Advanced Micro Devices) präsentierte Quartalsergebnisse
AMD (Advanced Micro Devices) hat am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,84 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,440 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 10,25 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 37,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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