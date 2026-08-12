Amentum: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Amentum hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 3,49 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amentum 3,56 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at