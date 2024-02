American Express eröffnet am internationalen Flughafen Hartsfield-Jackson Atlanta größte Centurion Lounge

Am 14. Februar wird American Express (NYSE: AXP) eine neue Centurion Lounge am Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL) , dem betriebsamsten Flughafen der Welt, eröffnen. Mit fast 26.000 Square Feet wird dies die größte Lounge im Centurion Lounge Netzwerk . Dort werden regional inspirierte Gerichte von Küchenchefin Deborah VanTrece aus Atlanta serviert, Gäste haben die Wahl zwischen zahlreichen Sitzgelegenheiten zum Entspannen oder Arbeiten vor dem Abflug, es gibt Terrassen mit Blick auf das Flugfeld und die berühmte Whiskeybar 'The Reserve by American Express' serviert gekonnte Cocktails vom Barmann Jim Meehan sowie eine Auswahl von klassischen und neuen amerikanischen Whiskeys 1 . Die neue Centurion Lounge befindet sich in Halle E in der Nähe des Gate E11.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240213702180/de/

American Express To Open Largest Centurion Lounge at Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (Photo: Business Wire)

"Die neue Centurion Lounge am Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport steht Reisenden an einem Flughafen offen, den unsere Kartenmitglieder sehr häufig besuchen,” sagte Audrey Hendley, President of American Express Travel. "Sie bietet Annehmlichkeiten, die Reisende sehr genießen, wie Außenterrassen, viel Platz zum Entspannen sowie regionale Spezialitäten und ein Design, das bleibenden Eindruck hinterlässt."

Kunst und Design inspiriert von "Der Stadt im Wald”

Das Design ist inspiriert von Atlanta's Ruf als "die Stadt im Wald" und den zahlreichen Bäumen sowie der Leidenschaft unserer Kartenmitglieder für Wellness. Der Hauptsitzbereich ist mit einem 50 Jahre alten Olivenbaum ausgestattet und einer 3.850 Square Foot großen Lichtskulptur, die ein Laubdach darstellt. Dort können Kartenmitglieder sich vor ihrem Flug entspannen. Außerdem laden mehrere Außenterrassen zum Verweilen ein, die ersten im Centurion Lounge Netzwerk. Diese sorgfältig gestalteten Sitzbereiche sind mit Heizungen und Ventilatoren ausgestattet, sodass sie das gesamte Jahr genutzt werden können.

In der Lounge hängt eigens beauftragte Kunst von örtlichen Künstlern. Darunter eine neue, strukturelle Interpretation des typischen American Express-Wachhunds von Lucha Rodríguez und ein großflächiges Multimedia-Werk von Michi Meko, das inspiriert ist von Georgia’s Landschaften. Darüber hinaus erstreckt sich ein mehr als 60 Foot langes Wandbild von Evan Blackwell Helgeson mit abstrakten Formen, die an Blätter erinnern, vom inneren Essbereich bis auf die Außenterrasse.

Modernes, globales Soul Food von der Chefköchin aus Atlanta, Deborah VanTrece

Chefköchin Deborah VanTrece, Eigentümerin der in Atlanta gelegenen Restaurants Twisted Soul Cookhouse & Pours, Oreatha’s At The Point und La Panarda, die alle über Resy gebucht werden können, bereichert die Lounge mit modernem, globalem Soul Food. Sie nutzt Zutaten und Techniken, die sie während ihrer Zeit als Stewardess auf der ganzen Welt entdeckt hat und reichert diese mit ihren Familientraditionen an. Verwendet werden frische, regionale Lebensmittel. Auf der Speisekarte stehen Black Eyed Pea Biryani, Za'atar Grilled Chicken Thighs mit Green Tomato Chimichurri und Twisted Soul Salat mit Erdbeer-Pfefferkorn-Vinaigrette. Darüber hinaus gibt es eine Essens- und Getränkestation mit glutenfreien und veganen Optionen, wie zum Beispiel Proteinhappen, Salate, Smoothies und gesunde Säfte.

"Atlanta hat sich zu solch einem interessanten Schmelztiegel für Kulturen und unterschiedliche Küchen entwickelt. Ich freue mich, mit American Express zusammenzuarbeiten, um Speisen herzustellen, die diese Tradition feiern und dabei die besten Zutaten der Südstaaten einsetzen. Und das in der Centurion Lounge am Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport,” sagte Chef Deborah VanTrece. "Reisen hat mich als Chefköchin inspiriert. Nun fühle ich mich gesegnet, dass ich dank dieser Partnerschaft meine kreative Vision von Essen und Gastfreundschaft mit Reisenden aus der ganzen Welt teilen kann.”

Die erste Whiskeybar im Centurion-Netzwerk 1

Die 'The Reserve by American Express' ist die erste Whiskeybar in einer Centurion Lounge. Auf der Cocktailkarte finden sich fünf Spezial-Whiskey-Cocktails, die vom preisgekrönten Barkeeper Jim Meehan kreiert wurden, darunter Drink a Peach mit Whiskey mit Pfirsichgeschmack und Mayme, Tailored aus amerikanischem Whiskey und Ginger Beer. Darüber hinaus stehen mehr als 20 klassische und neue amerikanische Whiskeys zur Wahl. Die Bar ist eine moderne Version einer klassischen Whiskeybar mit dunklem Finish und karamellfarbenen Sitzgelegenheiten mit Verbindung zu einem Außenbereich. Die Lounge verfügt auch über eine gut bestückte Hauptbar, wo 10 von Sommelier und Weindirektor Anthony Giglio handverlesene Weine angeboten werden, ebenso wie eine örtliche Cocktailkarte, die auch alkoholfreie Drinks enthält, sowie spezielle Centurion Lounge Drinks.

Spezielle Centurion Lounge-Annehmlichkeiten für alle Typen von Reisenden

Die Gäste finden spezielle Centurion Lounge-Annehmlichkeiten vor, wie zum Beispiel Workstations und Telefonkabinen, edel ausgestattete Toiletten und Duschsuiten, mehrere Sitzbereiche und Zugang zu kostenfreiem WLAN.

Mehr Kartenmitglieder an mehr Orten treffen

Mit mehr Flughafenlounges als jedes andere Kartenunternehmen und als einziges Kartenunternehmen mit einer eigenen Lounge auf dem ATL ist die American Express Global Lounge Collection™ nur ein Weg, wie American Express Kartenmitglieder auf Reisen unterstützt. Dazu gehört der Zugang zu 28 Centurion Lounges und mehr als 1.400 Lounges weltweit. American Express weitet das Centurion Lounge Netzwerk weiter aus. Geplant sind neue Lounges am Reagan National Airport (DCA) in Washington, D.C. und am Newark Liberty International Airport (EWR) in New Jersey.

ÜBER AMERICAN EXPRESS

American Express ist ein global integriertes Unternehmen für Zahlungsverkehr, das Kunden den Zugang zu Produkten, Erkenntnissen und Erfahrungen ermöglicht, die Leben bereichern und zu geschäftlichem Erfolg führen. Mehr erfahren Sie unter: americanexpress.com und verbinden Sie sich mit uns über: facebook.com/americanexpress , instagram.com/americanexpress , threads.net/@americanexpress , tiktok.com/@americanexpress , linkedin.com/company/american-express , twitter.com/americanexpress und youtube.com/americanexpress .

Wichtige Links zu Produkten, Dienstleistungen und Informationen über Nachhaltigkeit: persönliche Karten , Business-Karten und Dienstleistungen , Reisedienstleistungen , Geschenkkarten , Prepaid-Karten , Merchant Services , Accertify , Business Blueprint , Resy , Unternehmenskarte , Geschäftsreisen , Diversität und Inklusion , Unternehmensnachhaltigkeit und Berichte über Umwelt, Soziales und Governance .

ÜBER DIE CENTURION LOUNGE

Die Centurion Lounge ist das spezielle Loungeprogramm innerhalb der American Express Global Lounge Collection, was den kostenlosen Zugang zu American Express Centurion Lounges, Escape Lounges - The Centurion Studio Partner, Delta Sky Club ® für Kartenmitglieder, die mit Delta fliegen, Priority Pass™ Select Lounges bei Registrierung, Plaza Premium Lounges, bestimmte Lufthansa Lounges beim Fliegen mit der Lufthansa Group sowie zusätzliche Global Lounge Collection Partner Lounges beinhaltet--insgesamt mehr als 1.400 Lounges in 140 Ländern. Berechtigte Kartenmitglieder können eine Lounge auf der Global Lounge Collection Website finden, https://americanexpress.com/findalounge oder über die American Express ® App. Sie können den Check-in-Prozess für bestimmte Centurion Lounges auch über das mobile Check-in Tool in der American Express ® App einleiten.

ÜBER HARTSFIELD-JACKSON ATLANTA INTERNATIONAL AIRPORT

ATL ist der erste Flughafen in der Geschichte, der mehr als 100 Millionen Passagiere in einem Jahr abfertigt. Damit hält der Flughafen weltweit den Rekord. Als Antwort auf die Pandemie hat Hartsfield-Jackson die Sicherheit verbessert, worunter Effizienz und finanzielle Stabilität nicht gelitten haben. Der Flughafen trägt mit $66 Milliarden zum Einkommen des Bundesstaates bei. Der Flughafen wurde bereits mehrfach ausgezeichnet für Führungsstärke, Betriebsabläufe, Nachhaltigkeit, Engineering in der Architektur und Bauweise. Mehr Informationen finden Sie unter: www.atl.com .

1 Müssen mindestens 21 Jahre alt sein, um alkoholische Getränke konsumieren zu dürfen. Bitte trinken Sie mäßig.

Source: American Express Company

Location: Global

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240213702180/de/