American Express informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

American Express ließ sich am 18.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat American Express die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 219,20 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte American Express 207,17 ARS je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 227,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17 664,85 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5 390,84 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at