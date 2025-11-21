|
21.11.2025 06:31:44
American Strategic Investment gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
American Strategic Investment präsentierte in der am 19.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 13,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -13,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12,3 Millionen USD – eine Minderung von 21,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15,7 Millionen USD eingefahren.
