Amgen: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Amgen hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,22 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 9,56 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at