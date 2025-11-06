Amicus Therapeutics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Amicus Therapeutics gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Amicus Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 USD je Aktie gewesen.

Amicus Therapeutics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 169,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 141,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at