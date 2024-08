Amlak International for Real Estate Finance Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Amlak International for Real Estate Finance Registered präsentierte in der am 28.07.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 56,1 Millionen SAR – eine Minderung von 21,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 71,9 Millionen SAR eingefahren.

Redaktion finanzen.at