ANALYSE-FLASH: Baader Bank senkt Ziel für Zur Rose Group auf 45 Franken - 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Zur Rose von 55 auf 45 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Der Verkauf des Geschäfts in der Schweiz werde den Weg in die operative Profitabilität (bereinigtes Ebitda) für die Online-Apotheke verlängern, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2023 / 13:10 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben