Zoll-Ernüchterung: Hang Seng mit deutlichen Verlusten

Am Dienstag zeigen sich die wichtigsten asiatischen Indizes mit unterschiedlichen Vorzeichen. Der heimische Leitindex legte zum Wochenauftakt klar zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich freundlich. Die US-Börsen sprangen zum Wochenstart an.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt ging es zum Start in die neue Woche bergauf.

Der ATX zog bereits kurz nach Handelsbeginn deutlich an und verweilte auch im Verlauf klar in der Gewinnzone. Letztlich gewann er 2,03 Prozent auf 4.398,37 Punkte.

Für Kaufstimmung sorgte der angekündigte Kompromiss im Zollstreit zwischen den USA und China. Die Ankündigung folgte auf Gespräche in Genf zwischen unter anderem US-Finanzminister Scott Bessent und dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer sowie dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten He Lifeng. Wie am Montag bekannt wurde, senken die USA ihre Zölle auf chinesische Produkte vorerst von 145 auf 30 Prozent. Umgekehrt führt China seine Gegenzölle von 125 auf 10 Prozent zurück.

Bereits vor dem Wochenende hatte der ATX zugelegt, nachdem sich die USA und Großbritannien auf ein Handelsabkommen geeinigt hatten. Anfang April hatte die US-Regierung in Washington weitreichende Zölle auf Einfuhren aus den meisten Ländern der Welt eingeführt und damit die Börsen auf Talfahrt geschickt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Montag in Grün.

Der DAX verbuchte zum Ertönen der Startglocke einen deutlichen Aufschlag. Kurz nach Handelsstart erklomm er ein neues Allzeithoch bei 23.911,98 Einheiten. Im Verlauf gab er einen Teil seiner Gewinne jedoch wieder ab und beendete die Sitzung 0,29 Prozent höher bei 23.566,54 Zählern.

Eine erste Einigung im Zollkonflikt zwischen den USA und China hat den DAX am Montag in Richtung 24.000 Punkte getrieben. Allerdings schmolzen die Gewinne im Verlauf ab. Wie aus einer gemeinsamen Erklärung hervorgeht, beschlossen die beiden weltgrößten Volkswirtschaften, ihre Zölle gegenseitig für 90 Tage zu senken.

"Sowohl die USA als auch China sprechen von einem Durchbruch in den Zoll-Gesprächen", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Was danach passiere, sei zwar immer noch nicht klar, doch "reicht das den Anlegern, um das Risiko eines Handelskriegs nun vollständig aus den Kursen auszupreisen. Quer durch alle Asset-Klassen steigen die Kurse, während der sichere Hafen Gold auf einmal nicht mehr so attraktiv erscheint."

Laut Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt werden obendrein auch die anstehenden Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über einen möglicherweise dauerhaften Frieden positiv gesehen sowie an den asiatischen Börsen die Waffenruhe zwischen Indien und Pakistan. Noch Anfang April war das deutsche Börsenbarometer bis auf knapp 18.490 Punkte abgesackt, nachdem US-Präsident Donald Trump massive Zollpakete bekannt gegeben und China mit Gegenmaßnahmen reagiert hatte.

WALL STREET

Die US-Börsen legen zum Wochenstart kräftig zu.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung 1,57 Prozent höher bei 41.899,05 Punkten und baut sein Plus anschließend weiter aus.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite sprang zum Start 4,16 Prozent auf 18.674,55 Zähler hoch und hält sich auch aktuell klar in der Gewinnzone.

Eine Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China beflügelt am Montag die New Yorker Börsen. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt kappen die gegenseitig verhängten Zölle für eine Übergangszeit deutlich. Die US-Abgaben auf chinesische Importe werden auf 30 Prozent reduziert und jene von Peking auf 10 Prozent.

"Die Anleger begrüßen diese Entwicklung und setzen auf risikoreichere Anlagen", sagte der Marktbeobachter Ricardo Evangelista vom Broker Activtrades. Nur im Pharmasektor herrschte schlechte Stimmung wegen der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Maßnahmen gegen hohe US-Medikamentenpreise.

Die Experten der ING Bank sprechen von einer Deeskalation, die weitreichender sei als gedacht und die Perspektiven deutlich aufhelle, auch wenn der weitere Verhandlungsprozess wahrscheinlich eine Herausforderung bleibe. Der ING-Ökonom Lynn Song sprach von einer "Win-Win-Situation" mit Zöllen, die wieder auf dem Niveau vor dem Anfang April von Trump ausgerufenen "Liberation Day" lägen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen finden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 6:45 Uhr unserer Zeit um 1,87 Prozent auf 38.346 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sthet der Shanghai Composite zur gleichen Zeit nur 0,08 Prozent höher bei 3.372 Zählern.

In Hongkong geht es hingegen abwärts: Der Hang Seng sackt zur gleichen Zeit um 1,67 Prozent auf 23.157 Stellen ab.

Sehr uneinheitlich geht es am Dienstag an den Börsen in Asien zu. Thema Nummer 1 sind weiter die zunächst für 90 Tage zwischen den USA und China verhandelten niedrigeren Zölle. Details dazu waren am Montag erst bekannt geworden, als die Aktienmärkte in Ostasien bis auf Hongkong bereits geschlossen hatten. In Hongkong hatte man darauf also noch ausgiebig reagieren können, worauf es dort massiv nach oben gegangen war.

Entsprechend kommt der Hang Seng nun in einer Art Ernüchterungsbewegung deutlicher zurück. Zwar haben beide Seiten die Zölle deutlich gesenkt, sie sind damit aber immer noch höher als vor dem von US-Präsident Trump am 2. April ausgerufenen "Liberation Day" mit Zöllen gegen praktisch alle Länder der Welt. In Tokio sorgt für Auftrieb, dass der Dollar im Zuge der Zolleinigung deutlich gestiegen ist, was japanische Exporte verbilligt und die Auslandsgewinne der Japaner erhöht.

Die Deeskalation der Handelsspannungen zwischen den USA und China dürfte zu nur kleineren Schocks für Chinas Exporte und Wirtschaftswachstum führen, erwartet UBS-Ökonom Tao Wang. Das reale BIP dürfte um 3,7 bis 4,3 Prozent steigen, je nachdem, wie eine endgültige Lösung aussehe und abhängig von weiteren Konjunkturmaßnahmen Pekings. Für die Marktexperten von Morningstar dürfte zumindest das Schlimmste im Zollstreit nun ausgestanden sein.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX