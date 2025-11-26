Aroundtown Property Holdings Aktie
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Aroundtown auf 'Underweight' - Ziel 2,10 Euro
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Aroundtown (Aroundtown SA) nach Zahlen des Gewerbeimmobilien-Spezialisten auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Der annualisierte Wert für die wichtige operative Branchenkennziffer FFO 1 habe in den ersten neun Monaten des Jahres den Erwartungen entsprochen, schrieb Paul May am Mittwoch. Seine diesbezügliche Jahresprognose liege am unteren Ende der bestätigten Unternehmens-Zielspanne. Die Verschuldung bleibe auf einem erhöhten Niveau, und die Leerstandsquoten seien gestiegen. Wegen Refinanzierungsbedarf dürften die Gewinne in den kommenden fünf Jahren schrumpfen./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:17 / GMT
