Ethereum - Japanischer Yen

471 595,13
 JPY
232,63
0,05 %
JPY - ETH
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
Nachrichten
Nachrichten
Tools
Währungsrechner
Invertiert
Geändert am: 28.11.2025 08:13:43

ATX und DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen uneins

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex werden vor dem Wochenende kaum bewegt erwartet. Die Märkte in Fernost bewegen sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt wird am Freitag ohne große Veränderung erwartet.

Der ATX pendelt vorbörslich um die Nulllinie.

Mit einem wenig veränderten Start an Europas Börsen rechnen Händler am Freitag. Das ruhige Geschäft vom Vortag angesichts des US-Feiertages dürfte sich fortsetzen. Trotz eines verkürzten Handels an der Wall Street am Nachmittag dürften nicht viele Marktteilnehmer anwesend sei, da Thanksgiving nach Weihnachten der größte US-Familienfeiertag ist und für lange Wochenenden genutzt wird. Die Vorlagen aus Asien sind uneinheitlich, die Stimmung bleibt aber übergeordnet gut. Nach den jüngsten schwachen Wirtschaftsdaten aus den USA setzt der Markt auf eine US-Zinssenkung in zwei Wochen. Dies wurde verstärkt von Berichten, US-Präsident Trump könnte mit seinem Wirtschaftsberater, Kevin Hassett, einen weiteren seiner Getreuen als Spitzenkandidat für den Vorsitz der Federal Reserve einbringen. Lloyd Chan von der MUFG Bank kommentiert dazu: "Diese Entwicklungen haben die Markterwartungen einer dovishen Tendenz bei der Fed verstärkt". In den europäischen Ländern wie Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien stehen die aktuellen Verbraucherpreise für November im Fokus. Für den Oktober werden auch noch deutsche Import- und Exportpreise bekannt gegeben. Diese Inflationsentwicklung in Europas größten Volkswirtschaften dürfte den Trend für die EZB vorgeben. Bei den Einzelaktien wird mit Spannung auf Vivendi geblickt, wo ein Gerichtsurteil zur Aufspaltung in vier Einzelunternehmen fallen soll.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften vor dem Wochenende keine großen Käufe tätigen.

Der DAX zeigt sich vorbörslich wenig bewegt.

Der DAX könnte am "Black Friday" eine starke Börsenwoche besiegeln - auch wenn am Freitag zum Auftakt wenig los sein dürfte. Nach der 200-Tage-Linie hat der DAX zuletzt auch die 21-Tage-Linie wieder überschritten, was kurz- und langfristig wieder positive Chartsignale sendet. "Die Hoffnung auf einen Waffenstillstand in der Ukraine hat die Stimmung in Europa verbessert", schrieb am Freitag der Aktienstratege Emmanuel Cau von der Barclays Bank.

WALL STREET

Wegen "Thanksgiving" fand am Donnerstag kein Handel an den US-Börsen statt, am Freitag ist der Handel verkürzt.

Am Mittwoch hatte der Dow Jones den Handelstag leicht im Plus begonnen und konnte anschließend weiter zulegen. Er beendete die Sitzung 0,67 Prozent höher bei 47.427,12 Punkten.
Der NASDAQ Composite notierte am Mittwoch zur Startglocke ebenfalls fester und verharrte auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Er beendete den Mittwochshandel letztlich 0,82 Prozent stärker bei 23.214,69 Zählern.

Die Marktstimmung profitierte von den zuletzt wieder beflügelten Hoffnungen auf eine erneute US-Leitzinssenkung im Dezember. Zuletzt hatten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell und weiterer amerikanischer Notenbanker sowie schwache Konjunkturdaten der zeitweise tot geglaubten Zinsfantasie neue Nahrung gegeben.

ASIEN

Die Märkte in Fernost bewegen sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio legt der Nikkei 225 0,05 Prozent zu auf 50.191,95 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es daneben für den Shanghai Composite 0,21 Prozent auf 3.883,24 Punkte nach oben.

In Hongkong fällt der Hang Seng unterdessen 0,24 Prozent auf 25.884,15 Zähler.

Nach dem Thanksgiving-Feiertag in New York präsentieren sich die asiatischen Börsen zum Wochenschluss überwiegend stabil und ohne größere Ausschläge. Die meisten regionalen Indizes bewegen sich kaum vom Fleck. Auch in Japan zeigt der Nikkei kaum Veränderungen. Laut Marktbeobachtern stärken die jüngsten positiven Konjunkturdaten der Bank of Japan den Rücken für ihre geplanten Zinsschritte. So legte die Industrieproduktion im Oktober um 1,4 Prozent zu, während zuvor ein Rückgang um 0,6 Prozent erwartet worden war. Zudem zog die Kerninflation im Großraum Tokio im November auf Jahresbasis um 2,8 Prozent an und lag damit leicht über der prognostizierten Rate von 2,7 Prozent. Gleichzeitig bremsen nach Einschätzung von Händlern die anhaltenden politischen Spannungen mit China eine positivere Marktentwicklung.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
28.11.25 Dienstleistungssektorertrag
28.11.25 Industrial Output (YoY)
28.11.25 Industrial Output Growth
28.11.25 Tokioter Verbraucherpreisindex ohne Frischwaren (Jahr)
28.11.25 Verhältnis von Stellenangeboten zu Bewerbern
28.11.25 Tokioter Verbraucherpreisindex (Jahr)
28.11.25 Tokioter Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
28.11.25 Arbeitslosenquote
28.11.25 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
28.11.25 Einzelhandelsumsätze großer Einzelhändler
28.11.25 Einzelhandelsumsätze s.a (Monat)
28.11.25 Ausländische Investitionen in japanische Aktien
28.11.25 Investitionen in ausländische Anleihen
28.11.25 Industrieproduktion (Jahr)
28.11.25 Industrieproduktion (Monat)
28.11.25 Konsumklima
28.11.25 Private Sector Credit (YoY)
28.11.25 Private Sector Credit (MoM)
28.11.25 Annualized Housing Starts
28.11.25 Construction Orders (YoY)
28.11.25 Housing Starts (YoY)
28.11.25 M3 Money Supply (YoY)
28.11.25 Gross Domestic Product Qtr Prelim (YoY)
28.11.25 Private Sector Credit
28.11.25 Gross Domestic Product (YoY)
28.11.25 Gross Domestic Product (QoQ)
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
28.11.25 Einzelhandelsumsätze ( Monat )
28.11.25 Importpreisindex (Monat)
28.11.25 Einzelhandelsumsätze (Monat)
28.11.25 Index des privaten Verbrauchs
28.11.25 Importpreisindex (Jahr)
28.11.25 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
28.11.25 Nationwide Immobilienpreise n.s.a (Jahr)
28.11.25 Arbeitslosenquote
28.11.25 Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich)
28.11.25 Arbeitslosenquote
28.11.25 Nationwide Immobilienpreise s.a (Monat)
28.11.25 Leistungsbilanz
28.11.25 Handelsbilanz
28.11.25 Index der privaten Investitionen
28.11.25 Einzelhandelsumsatz
28.11.25 Arbeitslosenquote (3M)
28.11.25 Erzeugerpreisindex ( Jahr )
28.11.25 Erzeugerpreisindex ( Monat )
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt, detailliert ( Quartal )
28.11.25 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
28.11.25 Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (Quartal)
28.11.25 Verbraucherausgaben (Monat)
28.11.25 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat )
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt s.a. (Quartal)
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
28.11.25 Erzeugerpreisindex (Monat)
28.11.25 Verbraucherpreisindex ( Monat )
28.11.25 HVPI ( Jahr )
28.11.25 HVPI ( Monat )
28.11.25 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
28.11.25 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
28.11.25 KOF Leitindikator
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
28.11.25 Erzeugerpreisindex (Jahr)
28.11.25 Arbeitslosenquote s.a.
28.11.25 Veränderung der Arbeitslosigkeit
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
28.11.25 Baden-Württemberg VPI (MoM)
28.11.25 Baden-Württemberg VPI (YoY)
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
28.11.25 Leistungsbilanz
28.11.25 Angemeldete Arbeitslosigkeit
28.11.25 Nordrhein-Westfalen VPI (MoM)
28.11.25 Nordrhein-Westfalen VPI (YoY)
28.11.25 Bayern VPI (MoM)
28.11.25 Brandenburg VPI (MoM)
28.11.25 Sachsen VPI (YoY)
28.11.25 Sachsen VPI (MoM)
28.11.25 Hessen VPI (MoM)
28.11.25 Brandenburg VPI (YoY)
28.11.25 Bayern VPI (YoY)
28.11.25 Hessen VPI (YoY)
28.11.25 Änderung der Arbeitslosen
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
28.11.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
28.11.25 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
28.11.25 Erzeugerpreisindex (Jahr)
28.11.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
28.11.25 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
28.11.25 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat )
28.11.25 EZB-Mitglied Nagel spricht
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt, quartalsweise (im Jahresvergleich)
28.11.25 Kumulativer Industrieertrag
28.11.25 Monats Einzelhandelsumsätze
28.11.25 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
28.11.25 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
28.11.25 Handelsbilanz, nicht-EU
28.11.25 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
28.11.25 Nominaler Haushaltssaldo
28.11.25 Infrastrukturertrag (im Jahresvergleich)
28.11.25 Primärer Haushaltsüberschuss
28.11.25 Bankkredit-Wachstum
28.11.25 Devisenreserven, USD
28.11.25 Arbeitslosenquote
28.11.25 Industrieproduktion (Jahr)
28.11.25 Handelsbilanz (in Rands)
28.11.25 Arbeitslosenquote
28.11.25 Arbeitslosenquote, saisonbereinigt
28.11.25 Arbeitslosenquote
28.11.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
28.11.25 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)
28.11.25 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat)
28.11.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt annualisiert
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Monat)
28.11.25 Kredite an den Privatsektor (YoY)
28.11.25 Nationale Arbeitslosenquote
28.11.25 Geldmenge M3 (YoY)
28.11.25 Haushaltsbilanz, Pesos

