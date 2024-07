ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Aumann auf 'Hold' - Ziel runter auf 17 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Aumann von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 22 auf 17 Euro gesenkt. Geringere E-Auto-Zulassungen sowie die Unsicherheit über das künftige EU-Parlament steigerten die Risiken für Investitionsverzögerungen, schrieb Analystin Yasmin Steilen am Montagabend mit Blick auf den E-Auto-Zulieferer. Hier habe sich daher das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken verschlechtert. Steilen hob aber den rekordhohen Auftragsbestand und die grundsolide Finanzlage positiv hervor./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2024 / 16:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------