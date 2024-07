ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Michelin auf 38 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)) nach Halbjahreszahlen von 37 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis und der Barmittelzufluss des Reifenherstellers hätten positiv überrascht, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings lägen auch die Investitionen deutlich über seiner Schätzung. Gallier hob seine operativen Ergebnisprognosen marginal an. Eine deutliche Kursreaktion der Aktie auf die Zahlen erwartet er nicht, da die Zahlen auch an den Konsensschätzungen wenig ändern dürften./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2024 / 00:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

