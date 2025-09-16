Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA015 / ISIN: DE000SHA0159
|
16.09.2025 17:04:39
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Schaeffler auf 'Neutral' - Ziel 4,50 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Der Industrie- und Autozulieferer habe ambitionierte neue Mittelfristziele präsentiert, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Veranstaltung belege Schaefflers stetiges Wachstum, auch in einem von Transformation bestimmten Marktumfeld. E-Mobilität sei künftig der entscheidende Treiber. Die Pläne des Unternehmens seien ausbalanciert./rob/niw/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 13:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 13:06 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schaeffler AGmehr Nachrichten
|
06.08.25
|Schaeffler mit Nettoverlust - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
24.06.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
24.06.25
|Handel in Frankfurt: nachmittags Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
24.06.25
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen SDAX steigen (finanzen.at)
|
20.06.25
|Freundlicher Handel: SDAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
20.06.25
|Börse Frankfurt: SDAX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
20.06.25
|EQS-DD: Schaeffler AG: SKR Capital GmbH, Kauf (EQS Group)
|
20.06.25
|EQS-DD: Schaeffler AG: SKR Capital GmbH, buy (EQS Group)
Analysen zu Schaeffler AGmehr Analysen
|15:55
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:55
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|15:55
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: ATX und DAX leichter -- Wall Street volatil -- Asiens Börsen schließen uneinig
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag unterhalb der Nulllinie. Die US-Börsen zeigen sich wechselhaft. Die grössten Börsen Asiens bewegten sich am Dienstag mit wechselnden Vorzeichen.