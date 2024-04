ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Air France-KLM auf 9 Euro - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM vor den am 20. April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal von 9,20 auf 9,00 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Underweight" belassen. Analyst Jose Asumendi rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem schwierigen Quartal, das die Fluggesellschaft hinter sich haben dürfte. Er senkte seine Jahresschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) leicht und erwartet im ersten Quartal eine Ausweitung des Ebit-Verlustes im Vergleich zum ersten Quartal 2023./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2024 / 21:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2024 / 00:15 / BST

