ANALYSE-FLASH: Oddo BHF startet Stabilus mit 'Outperform' - Ziel 70,50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Stabilus mit "Outperform" und einem Kursziel von 70,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Klaus Ringel lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie das gute Fundament, auf dem der Autozulieferer stehe. Dank der Erweiterung des Produktportfolios rechnet er bis 2030 mit einer neuen Wachstumsphase. Er betonte, dass seine Erstbewertung der Aktie bereits einen Sicherheitsabschlag wegen der gegenwärtigen Situation in der Ukraine beinhalte./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2022 / 07:25 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2022 / 07:27 / MEZ