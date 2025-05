Nach Fed-Zinsentscheid: Asiens Börsen freundlich

An den Aktienmärkten in Fernost geht es am Mittwoch aufwärts.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt zeigten sich die Anleger zur Wochenmitte doch noch in Kauflaune.

Der ATX stand kurz nach Handelsbeginn minimal höher und pendelte im Anschluss zunächst zwischen leichten Gewinnen und kleinen Verlusten. Danach hatte sich der Index jedoch deutlich ins Plus aufgemacht. Er beendete den Handel 1,07 Prozent stärker bei 4.233,63 Zählern.

Am Mittwoch hatte unter anderem der nahende Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am heimischen Markt für Zurückhaltung gesorgt. Eine Bestätigung des Zinsniveaus wird mehrheitlich erwartet. Doch mindestens genauso wichtig ist der Ausblick auf die weitere Zinspolitik. Zudem wird auf Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell geschaut - nach den anhaltenden Forderungen von Trump nach Zinssenkungen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch ohne klare Richtung.

Der DAX eröffnete marginal höher und schwankte auch im Anschluss weiter um die Nulllinie - letztlich mit negativer Tendenz. Er schloss 0,58 Prozent im Minus bei 23.115,96 Punkten.

Anleger in Deutschland schielten am Mittwoch beim DAX weiter auf die Bestmarke von 23.476 Punkten. Am Vortag hatte sich der DAX anfangs seinem Rekord bis auf weniger als 100 Punkte genähert, bevor das Scheitern von CDU-Chef Friedrich Merz beim ersten Anlauf zur Kanzlerwahl einen vorübergehenden Rücksetzer ausgelöst hatte. Am Ende schaffte Merz es dann im zweiten Wahlgang. Investoren hoffen nun auf einen wirtschaftlichen Aufschwung in Europas größten Volkswirtschaft.

Die Experten von Index Radar jedoch mahnten, zwischen vollmundiger Ankündigung der Politik und tatsächlicher Umsetzung milliardenschwerer Ausgabenprogramme liege oft ein tiefer Graben. Bei einem DAX über 23.000 Punkten und angesichts moderat ambitionierter Bewertungen würden Investoren genauer hinsehen, welche Unternehmen tatsächlich wie stark von den Maßnahmen profitieren könnten.

Nächstes Ereignis mit politischer Brisanz ist am Mittwoch der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, der nach dem Börsenschluss hierzulande ansteht. Beobachter wollen wissen, wie die Fed auf die Forderungen von US-Präsident Donald Trump reagiert, die Zinsen zu senken. Es wird erwartet, dass die Fed dem politischen Druck widersteht und ihre Leitzinsen nicht anpasst. Angesichts der erratischen Zollpolitik von Trump ist das Umfeld für die Geldpolitik sehr unsicher.

Vor der Fed-Entscheidung prägten jedoch erneut viele Quartalsbilanzen deutscher Unternehmen den Tag.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch mit grünen Vorzeichen.

Der Dow Jones begann den Handel 0,31 Prozent höher bei 40'956,08 Punkten ging schlussendlich 0,70 Prozent höher bei 41.112,90 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete 0,10 Prozent im Plus bei 17'706,83 Einheiten, nach einem Zwischenstopp in der Verlustzone schloss er ebenfalls höher und legte 0,27 Prozent auf 17.738,16 Zähler zu.

Am Tag der US-Zinsentscheidung sorgten neue Schlagzeilen zum Handelskonflikt für eine positive Stimmung an der Wall Street. Denn US-Finanzminister Scott Bessent und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer reisen in die Schweiz, um Pekings führenden Wirtschaftsvertreter zu treffen. Dieses hochrangige Treffen könnte den Weg für umfassendere Handelsgespräche ebnen. Das chinesische Aussenministerium teilte mit, He Lifeng, Chinas Vizepremier und Wirtschaftsberater von Staatschef Xi Jinping, werde vom 9. bis 12. Mai die Schweiz besuchen und Gespräche mit US-Offiziellen führen.

Durch die hoffnungsvollen Signale im Handelsstreit geriet der am Abend erfolgte Zinsentscheid der US-Notenbank etwas in den Hintergrund. Wie erwartet bestätigten die Währungshüter das aktuelle Zinsniveaus. Zugleich warnten die Währungshüter vor den wachsenden Risiken einer höheren Arbeitslosigkeit und einer höheren Inflation. "Die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Aussichten hat weiter zugenommen", hieß es im Statement. Es ist die erste Sitzung, seitdem US-Präsident Donald Trump seine Zollerhöhungen verkündet hat.

ASIEN

Die asiatischen Börsen verbuchen zur Wochenmitte Gewinne.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,35 Prozent auf 36.908,28 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite unterdessen um 0,38 Prozent auf 3.355,26 Stellen zu.

In Hongkong geht es für den Hang Seng zwischenzeitlich um 1,10 Prozent nach oben auf 22.941,91 Zähler.

Verhalten optimistische Stimmung dominiert am Donnerstag an den Börsen in Ostasien. Anleger setzen auf positive Ergebnisse der für das Wochenende angekündigten Gespräche zwischen Vertretern der USA und Chinas: In der Schweiz werden der US-Finanzminister Scott Bessent und der Handelsbeauftragte Jamieson Greer mit dem chinesischen Stellvertretenden Ministerpräsidenten He Lifeng zusammenkommen.

Überdies wird US-Präsident Donald Trump am Donnerstag den Rahmen für ein Handelsabkommen mit Grossbritannien bekanntgeben, wie das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen berichtet. Trump hatte auf seiner Plattform Truth Social am Mittwoch einen Deal mit einem "grossen und hoch angesehenen Land" angekündigt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX