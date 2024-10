ANALYSE-FLASH: UBS belässt Just Eat Takeaway auf 'Buy' - Ziel 1715 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway (Just Eat Takeawaycom) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1715 Pence belassen. Die Absatzregionen Nordeuropa und Nordamerika seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Unter dem Strich sei das Wachstum des Essenslieferanten am unteren Ende des vom Unternehmen in Aussicht gestellten Zielkorridors geblieben./bek/la

