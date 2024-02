ANALYSE-FLASH: UBS belässt Moller-Maersk auf 'Buy' - Ziel 15500 Kronen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk (AP Moeller - Maersk A-S (B)) nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 15500 dänischen Kronen belassen. Der Umsatz der Containerschiff-Reederei habe etwas über, das operative Ergebnis (Ebitda) aber deutlich unter der Markterwartung gelegen, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem stelle das Unternehmen einen überraschend hohen Mittelabfluss (FCF) in Aussicht./la/ajx

