ATX

4 720,83
64,58
1,39 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
Realtime Liste
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
Wochenperformance 08.08.2025 21:38:00

KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Viele Themen hatten in der vergangenen Woche Auswirkung auf die Börse. So performten die Einzelwerte im heimischen Leitindex ATX.

Diese Ausschläge verzeichneten die ATX-Werte in der vergangenen Woche:
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zertifikate auf den ATX
Hier geht es zur ATX-Übersichtsseite
Historische ATX-Kurse

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

×

    Eintrag hinzufügen
    Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Newssuche

    GO

    Indizes in diesem Artikel

    ATX 4 720,83 1,39%

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    21:38 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
    03.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 31: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
    03.08.25 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
    03.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31
    02.08.25 Juli 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

    Börse aktuell - Live Ticker

    ATX geht deutlich höher ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- US-Börsen fester - NASDAQ mit Rekord -- Asiens Börsen enden uneins - Nikkei deutlich im Plus
    Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Freitag deutlich fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen nahezu unverändert. Die US-Börsen ziehen zum Wochenausklang an. An den Börsen in Asien waren überwiegend schwache Abgaben zu sehen.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen