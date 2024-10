ANALYSE-FLASH: UBS senkt Moller-Maersk auf 'Neutral' - Ziel 11000 Kronen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat A.P. Moller-Maersk (AP Moeller - Maersk A-S (B)) von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 13953 auf 11000 dänische Kronen gesenkt. Auf kurze Sicht gebe es keinen klaren Weg zu einer Neubewertung der Aktien, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Abschlag, mit dem die Papiere der Großreederei gehandelt würden, spiegele die mittelfristige Aussicht auf Überkapazitäten im Überseegeschäft wider und auch Sorgen der Investoren über die Verwendung des Kapitals durch das Unternehmen./bek/la

