ANALYSE-FLASH: Warburg senkt New Work auf 'Sell' und Ziel auf 66,25 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat New Work (New Work SE (ex XING)) angesichts des bevorstehenden Delistings von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Das Kursziel senkte Analyst Marius Fuhrberg in seiner Reaktion auf die Vereinbarung mit Burda Digital auf das Niveau des Erwerbsangebots für den Restanteil von 66,25 Euro je Aktie. Fuhrberg erwartet ein vergleichbares Vorgehen wie beim Delisting von Holidaycheck. Dort habe Burda im Zuge des späteren Beherrschungsvertrags das ursprüngliche Kaufangebot um lediglich 18,9 Prozent aufgebessert, erinnerte der Experte./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

