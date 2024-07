Analysten treiben Rekordjagd von Apple-Aktien an - Super Micro Computer ersetzt Walgreens in NASDAQ 100

Anleger von Apple und Super Micro Computer können sich am Montag über positive Nachrichten freuen.

• Morgan Stanley: Apple als KI-Top-Pick• Loop Capital vergibt höchstes Kursziel der Wall Street für Apple• Super Micro Computer steigt in den NASDAQ 100 auf

Morgan Stanley bezeichnet Apple als "Top-Pick"

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat die US-Bank Morgan Stanley die Apple-Aktie jüngst als einen "Top-Pick" bezeichnet. Grund dafür sei, dass die KI-Bemühungen des iKonzerns den Geräteabsatz ankurbelten. "Apple Intelligence ist ein klarer Katalysator zur Steigerung der iPhone- und iPad-Verkäufe", erklärten Analysten von Morgan Stanley und erhöhten das Kursziel für die Anteilsscheine von 216 US-Dollar auf 273 US-Dollar.

Die neue Technologie sei derzeit nur mit 8 Prozent der iPhone- und iPad-Geräte kompatibel, obwohl Apples Kunden derzeit 1,3 Milliarden Smartphones nutzen, so die Analysten. Sie betonen, dass das Unternehmen in den nächsten zwei Jahren fast 500 Millionen iPhones verkaufen könnte.

Loop Capital stuft Apple hoch

Ebenfalls eine Kurserhöhung gab es für Apple von Loop Capital. Mit einem "Kaufen"-Rating sowie einem Kursziel von 300 US-Dollar prognostizieren die Experten das höchste Kursziel der gesamten Wall Street, wie Investing.com festhält.

Loop Capital teilte in einer entsprechenden Mitteilung an seine Kunden mit, dass Apple bereit sei, zur führenden Plattform für die nächste Generation künstlicher Intelligenz zu werden, ähnlich wie bei den früheren Erfolgen mit dem iPhone und dem iPod.

Der Supply Chain Analyst des Unternehmens erwartet, dass Apple seine Position als zentrale KI-Plattform festigen wird, ähnlich wie vor 15 Jahren im Bereich der sozialen Medien und vor 20 Jahren beim Konsum digitaler Inhalte.

"AAPL hat in den nächsten Jahren die Chance, sich als bevorzugtes "Basislager" der Verbraucher für die künstliche Intelligenz zu etablieren, so wie es vor 15 Jahren (mit dem iPhone) für die sozialen Medien und vor 20 Jahren (mit dem iPod) für den Konsum digitaler Inhalte der Fall war", so der Experte.

NASDAQ-Wert Apple-Aktie auf Rekordjagd

Die Aktie von Apple stieg noch vor Börsenbeginn auf bis zu 235,37 US-Dollar, was dem Unternehmen einen Marktwert von rund 3,6 Billionen US-Dollar bescherte - den höchsten Wert weltweit. Damit markierte der Kurs auch ein neues Rekordhoch. Im NASDAQ-Handel gewinnt die Apple-Aktie weiter. Zeitweise geht es um 2,41 Prozent aufwärts auf 236,11 US-Dollar.

Super Micro Computer steigt in NASDAQ 100 auf

Ebenfalls positive Nachrichten gibt es am Montag für Anleger von Super Micro Computer. So gab die Nasdaq laut dpa heute bekannt, dass der Hersteller von Computern für Rechenzentren ab dem 22. Juli 2024 die Aktien der Apothekenkette Walgreens im NASDAQ 100 ersetzen soll.

Die Aktien von Super Micro Computer steigen daraufhin im NASDAQ-Handel zeitweise um 0,89 Prozent auf 918,09 US-Dollar. Die Papiere von Walgreens zeigen sich derweil 0,26 Prozent im Minus bei 11,47 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at