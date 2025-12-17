:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
17.12.2025 05:45:00
Analysts May Still Be Underestimating Nvidia's Long-Term Growth Potential
Nvidia's (NASDAQ: NVDA) stellar third-quarter fiscal 2026 earnings (ended Oct. 26, 2025) prompted a wave of analyst upgrades. The consensus target price of $256.95 is more than 45% above the company's closing share price on Dec. 16.Image source: Getty Images.Even then, I contend that analysts may still be underestimating the company's long-term growth potential. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
