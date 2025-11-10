Bharti Airtel Aktie
WKN DE: A0N9BS / ISIN: INE397D01024
|
10.11.2025 05:11:05
Analysts positive on Singtel unit’s S$1.5 billion Bharti Airtel sale
Separately, Singtel and KKR are in talks to acquire all of ST Telemedia Global Data Centres they do not already own for...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bharti Airtel Ltd.mehr Nachrichten
|
02.11.25
|Ausblick: Bharti Airtel veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.25
|Ausblick: Bharti Airtel gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Bharti Airtel Ltd.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bharti Airtel Ltd.
|2 002,70
|-4,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.