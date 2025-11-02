Ausblick: Bharti Airtel veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bharti Airtel wird am 03.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 10,54 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bharti Airtel ein EPS von 6,21 INR je Aktie vermeldet.

17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 22,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 414,73 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Bharti Airtel für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 508,02 Milliarden INR aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 30 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 48,32 INR, wohingegen im Vorjahr noch 58,00 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 32 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.066,88 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.729,85 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at