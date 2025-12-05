AnalytixInsight präsentierte Quartalsergebnisse

AnalytixInsight stellte am 02.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AnalytixInsight in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,0 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at