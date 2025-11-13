Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
|
13.11.2025 10:33:00
Android: Google lenkt ein wenig beim Sideloading von Apps ein
Google weicht die strikte Registrierungspflicht für App-Entwickler ein wenig auf. Erfahrene Nutzer sollen künftig unverifizierte Apps sideloaden können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
