Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
19.01.2026 15:25:00
Android: Sideloading unverifizierter Apps wird aufwändiger
Android-Apps können offenbar auch ohne Entwickler-Verifizierung bei Google per Sideload installiert werden. Der Ablauf soll aber aufwändiger werden als bisher.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!