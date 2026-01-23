Ethereum - Japanischer Yen

468 891,74
 JPY
1 521,02
0,33 %
JPY - ETH
Geändert am: 23.01.2026 08:38:36

ATX vorbörslich wenig bewegt -- DAX vor etwas höherem Start -- Asiens Börsen mehrheitlich höher

Während der heimische Aktienmarkt vor dem Wochenende kaum vom Fleck kommen dürfte, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Gewinnen. Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes weitestgehend auf grünem Terrain.

AUSTRIA

Anleger am heimischen Aktienmarkt dürften sich vor dem Wochenende zurückhalten.

So tendiert der ATX vorbörslich seitwärts.

Mit einem eher orientierungslosen Handel rechnen Händler am Freitag. Nach dem Weltwirtschaftsforum in Davos und dem Rückzieher von US-Präsident Trump beim Thema Grönland und Zusatzzölle sei der Markt auf Richtungssuche. "Das große, übergeordnete Thema ist jetzt erstmal weg", so ein Händler. Der Markt müsse sich erst wieder umstellen auf Konjunkturthemen und Einzelunternehmen in der Berichtssaison. Dies sei aufwendig und dürfte einige Tage dauern. Dazu komme die Unklarheit, welche Details zum Thema Grönland ausgehandelt worden seien.

Als "verdächtig" wird dabei der weiterhin hohe Goldpreis genannt. Dies zeige, dass es weiter Bedarf an sicheren Häfen gebe, meint Analystin Kathleen Brooks von XTB. Klar im Fokus stehen die Einkaufsmanagerindizes (PMI) für die Industrie rund um den Globus.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag noch einmal zulegen.

So zeigt sich der DAX rund eine Stunde vor Ertönen der Startglocke mit etwas festerer Tendenz.

Nach der Stabilisierung am Vortag zeichnet sich am Freitag am deutschen Aktienmarkt wenig Bewegung ab. "Die Details zum Grönland-Deal sind an der Börse gut angekommen", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Am Donnerstag hätten die Anleger wieder "im großen Stil gekauft" - mit dem höchsten Handelsumsatz in den 40 Dax-Werten in diesem Jahr.

"Ruhe bewahren, Absicherung betreiben und weitermachen", lautet am Morgen die Empfehlung des Barclays-Analysten Emmanuel Cau. Die rasche Deeskalation der Grönlandkrise deute darauf hin, dass die Trump-Regierung wenig Toleranz für eine gestresste Marktsituation zeige.

WALL STREET

Die US-Börsen legten am Donnerstag zu.

Der Dow Jones hat die Sitzung mit Gewinnen begonnen und stieg auch anschließend weiter. Er verabschiedete sich letztlich 0,63 Prozent stärker bei 49.384,01 Punkten.
Der NASDAQ Composite bewegte sich ebenfalls auf positivem Terrain, nachdem er den Handelstag bereits fester startete. Sein Schlussstand: 23.436,02 Zähler (+0,91 Prozent).

Die US-Börsen haben am Donnerstag dank des etwas entschärften geopolitischen Konflikts um Grönland und gemilderter Handelsspannungen zwischen den USA und Europa an ihre Vortageserholung angeknüpft.

Für die deutlichen Kursgewinne am Mittwoch hatte die Nachricht gesorgt, dass es keine US-Strafzölle gegen acht europäische Länder einschliesslich Deutschland zum 1. Februar geben soll, die Donald Trump wegen des Streits um Grönland angedroht hatte.

Der US-Präsident hatte zudem ein Rahmenabkommen mit der Nato zur Beilegung des jüngsten Streits um Grönland angekündigt. Zuvor hatte Trump noch seinen Anspruch bekräftigt, Grönland müsse aus Sicherheitsgründen an die USA übergehen, gleichzeitig aber in diesem Fall die Anwendung von Gewalt ausgeschlossen. Anleger atmen nun weiter durch, bleiben aber ob der Unberechenbarkeit Trumps auf der Hut.

ASIEN

Vor dem Wochenende legen die wichtigsten asiatischen Indizes größtenteils zu.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 0,29 Prozent zu auf 53.846,87 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland ist wenig Bewegung zu erkennen: Der Shanghai Composite notiert stellenweise 0,04 Prozent tiefer bei 4.120,96 Einheiten.

Aufwärts geht es unterdessen auch in Hongkong: Der Hang Seng präsentiert sich zwischenzeitlich 0,32 Prozent fester bei 26.715,27 Stellen.

Mit einer leicht positiven Tendenz zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte zum Wochenausklang. Die Bank of Japan (BoJ) hat wie erwartet den Leitzins bei 0,75 Prozent bestätigt. Die Zentralbank hatte die Zinsen im Dezember auf dieses Niveau - den höchsten Stand seit drei Jahrzehnten - angehoben. Die erste BoJ-Sitzung in diesem Jahr fand vor dem Hintergrund von Turbulenzen am Anleihemarkt, Sorgen um die Regierungspolitik und einem volatilen Yen statt. In ihrem vierteljährlichen Ausblick hielt die BoJ an der Einschätzung fest, dass die zugrunde liegende Inflation - die volatile und vorübergehende Faktoren ausklammert - in naher Zukunft ihr Ziel von 2 Prozent erreichen wird.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
23.01.26 Acromec Ltd / Hauptversammlung
23.01.26 Adani Green Energy Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
23.01.26 Advani Hotels & Resorts (India) Ltd / Quartalszahlen
23.01.26 AgileThought Inc Registered Shs -A- / Hauptversammlung
23.01.26 Agri-Tech (India) Ltd / Quartalszahlen
23.01.26 American Riviera Bancorp Registered Shs / Quartalszahlen
23.01.26 Anadolu Hayat Emeklilik A.S. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 4 Shs / Quartalszahlen
23.01.26 Aro Granite Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
23.01.26 Nationaler VPI ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
23.01.26 National CPI ex Fresh Food (YoY)
23.01.26 National Consumer Price Index (YoY)
23.01.26 Gfk Verbrauchervertrauen
23.01.26 Jibun Bank Services PMI
23.01.26 Jibun Bank Manufacturing PMI
23.01.26 BoJ Outlook Report
23.01.26 BoJ Monetary Policy Statement
23.01.26 Zinsentscheidung der BoJ
23.01.26 Consumer Price Index (YoY)
23.01.26 HSBC Manufacturing PMI
23.01.26 HSBC Composite PMI
23.01.26 HSBC Services PMI
23.01.26 BoJ Pressekonferenz
23.01.26 Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Jahr)
23.01.26 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
23.01.26 Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Monat)
23.01.26 Einzelhandelsumsätze (Monat)
23.01.26 Arbeitslosenquote
23.01.26 Weltwirtschaftsforum - Davos
23.01.26 Industrieprognose
23.01.26 Arbeitslosenquote (3M)
23.01.26 Bruttolöhne (im Jahresvergleich)
23.01.26 Geschäftsklima des Verarbeitenden Gewerbes
23.01.26 M2 Geldmenge
23.01.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
23.01.26 S&P Global PMI Gesamtindex
23.01.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
23.01.26 HCOB EMI Dienstleistungen
23.01.26 HCOB EMI Gesamtindex
23.01.26 HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
23.01.26 HCOB EMI für Dienstleistungen
23.01.26 HCOB Composite EMI
23.01.26 HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
23.01.26 FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr)
23.01.26 S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
23.01.26 S&P Global Gesamt-EMI
23.01.26 S&P Global EMI für Dienstleistungen
23.01.26 BoE-Mitglied Greene spricht
23.01.26 EZB-Präsidentin Lagarde spricht
23.01.26 Bankkredit-Wachstum
23.01.26 Devisenreserven, USD
23.01.26 M3-Geldmenge
23.01.26 Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
23.01.26 Einzelhandelsumsätze (Monat)
23.01.26 Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (Quartal)
23.01.26 Bruttoinlandsprodukt Preisindex
23.01.26 Bruttoinlandsprodukt annualisiert
23.01.26 Preisindex für persönliche Konsumausgaben (Quartal)
23.01.26 Außenhandel
23.01.26 S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes
23.01.26 S&P Global EMI Gesamtindex
23.01.26 S&P Global EMI Dienstleistungen
23.01.26 Uni-Michigan: Verbrauchervertrauen
23.01.26 Uni-Michigan: Erwartungen der Verbraucher
23.01.26 Uni-Michigan: Inflationserwartungen der Verbraucher (1 Jahr)
23.01.26 Uni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher
23.01.26 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
23.01.26 Industrieertrag
23.01.26 Baker Hughes Plattform-Zählung
23.01.26 CFTC GBP NC Netto-Positionen
23.01.26 CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
23.01.26 CFTC Gold NC Netto-Positionen
23.01.26 CFTC AUD NC Netto-Positionen
23.01.26 CFTC JPY NC Netto-Positionen
23.01.26 CFTC Öl NC Netto-Positionen
23.01.26 CFTC EUR NC Netto-Positionen
23.01.26 Vereinigungstag

Börse aktuell - Live Ticker

