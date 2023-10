Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt am Mittwochmittag zurück

Um 12:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,41 Prozent auf 12 676,27 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 104,445 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,082 Prozent fester bei 12 739,18 Punkten in den Handel, nach 12 728,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 12 739,18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 676,27 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der SDAX bereits um 0,427 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.09.2023, lag der SDAX bei 12 968,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.07.2023, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 631,17 Punkten gehandelt. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 18.10.2022, einen Stand von 10 874,56 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2023 ein Plus von 4,90 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 13 880,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 980,54 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell flatexDEGIRO (+ 8,51 Prozent auf 9,30 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 4,97 Prozent auf 12,89 EUR), TRATON (+ 1,46 Prozent auf 19,51 EUR), IONOS (+ 1,33 Prozent auf 13,70 EUR) und Vossloh (+ 1,20 Prozent auf 37,95 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Salzgitter (-4,54 Prozent auf 23,98 EUR), ADTRAN (-2,85 Prozent auf 7,49 USD), NORMA Group SE (-2,83 Prozent auf 15,77 EUR), Ceconomy St (-2,81 Prozent auf 1,93 EUR) und SGL Carbon SE (-2,74 Prozent auf 6,04 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 504 595 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 9,715 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Unter den SDAX-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 3,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. pbb lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,89 Prozent.

Redaktion finanzen.at