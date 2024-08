Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Am Dienstag sank der SDAX via XETRA zum Handelsende um 0,21 Prozent auf 13 919,63 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 99,035 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,029 Prozent stärker bei 13 953,00 Punkten, nach 13 948,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 13 988,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 902,24 Punkten verzeichnete.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, wurde der SDAX mit 14 134,04 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.05.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 15 237,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 12 999,78 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,712 Prozent. 15 337,24 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 940,72 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit 1&1 (+ 2,76 Prozent auf 14,14 EUR), PVA TePla (+ 2,60 Prozent auf 14,60 EUR), Vitesco Technologies (+ 1,92 Prozent auf 53,20 EUR), PATRIZIA SE (+ 1,63 Prozent auf 7,49 EUR) und RENK (+ 1,59 Prozent auf 25,96 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen SGL Carbon SE (-3,41 Prozent auf 5,66 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,33 Prozent auf 17,15 EUR), SFC Energy (-3,22 Prozent auf 21,05 EUR), AUTO1 (-2,92 Prozent auf 8,98 EUR) und CEWE Stiftung (-2,12 Prozent auf 101,80 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Schaeffler-Aktie aufweisen. 444 783 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 8,336 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,06 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at