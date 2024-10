Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schwächelt zum Handelsstart

FTSE 100-Handel am Morgen.

Um 09:11 Uhr steht im LSE-Handel ein Minus von 0,15 Prozent auf 8 241,29 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,551 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 253,65 Punkten, nach 8 253,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 8 253,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 237,81 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, den Stand von 8 273,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 8 252,91 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, betrug der FTSE 100-Kurs 7 599,60 Punkte.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 6,73 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit SSE (+ 1,61 Prozent auf 18,60 GBP), Bunzl (+ 1,21 Prozent auf 35,08 GBP), United Utilities (+ 1,12 Prozent auf 10,42 GBP), Severn Trent (+ 0,99 Prozent auf 25,61 GBP) und BAE Systems (+ 0,85 Prozent auf 12,81 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Entain (-14,32 Prozent auf 6,57 GBP), Flutter Entertainment (-7,36 Prozent auf 171,75 GBP), Rolls-Royce (-1,34 Prozent auf 5,30 GBP), Barclays (-1,12 Prozent auf 2,33 GBP) und International Consolidated Airlines (-1,11 Prozent auf 1,96 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 3 256 799 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 218,075 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,76 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,51 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

