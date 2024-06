Angespannte Stimmung in London: So performt der FTSE 100 mittags

Der FTSE 100 sinkt im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,54 Prozent auf 8 240,32 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,549 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 285,34 Punkte an der Kurstafel, nach 8 285,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 297,01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 231,50 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,424 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.05.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 313,67 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.03.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 692,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.06.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 624,34 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 6,72 Prozent zu Buche. Bei 8 474,41 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Next (+ 0,67 Prozent auf 93,44 GBP), Entain (+ 0,64 Prozent auf 7,27 GBP), Pershing Square (+ 0,62 Prozent auf 42,44 GBP), Severn Trent (+ 0,58 Prozent auf 24,18 GBP) und National Grid (+ 0,53 Prozent auf 8,69 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Prudential (-3,20 Prozent auf 7,39 GBP), JD Sports Fashion (-2,54 Prozent auf 1,25 GBP), Intermediate Capital Group (-2,25 Prozent auf 22,64 GBP), Antofagasta (-1,81 Prozent auf 21,74 GBP) und Ocado Group (-1,79 Prozent auf 3,56 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 23 867 439 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 227,870 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr hat die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Phoenix Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,83 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at