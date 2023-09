Angespannte Stimmung in Moskau: RTS fällt mittags zurück

Der RTS zeigt sich am Mittag mit negativen Notierungen.

Um 12:00 Uhr gibt der RTS im MICEX-Handel um 0,47 Prozent auf 995,31 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 7,599 Mrd. Euro. Zuvor ging der RTS 0,079 Prozent tiefer bei 999,20 Punkten in den Handel, nach 999,99 Punkten am Vortag.

Der RTS verzeichnete bei 992,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 000,57 Einheiten.

RTS-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 25.08.2023, wurde der RTS mit 1 043,84 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, betrug der RTS-Kurs 1 039,99 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.09.2022, betrug der RTS-Kurs 1 141,81 Punkte.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 3,35 Prozent. Das Jahreshoch des RTS beträgt derzeit 1 091,91 Punkte. Bei 900,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im RTS

Zu den Top-Aktien im RTS zählen aktuell RusHydro (Federal Hydro) (+ 2,85 Prozent auf 0,87 RUB), Polymetal (+ 2,33 Prozent auf 536,50 RUB), Rosneft Oil Company (+ 0,93 Prozent auf 518,70 RUB), INTER RAO (+ 0,77 Prozent auf 4,25 RUB) und Unipro (ex EON Russia) (+ 0,30 Prozent auf 2,32 RUB). Am anderen Ende der RTS-Liste stehen hingegen Novolipetsk Steel (-1,33 Prozent auf 204,98 RUB), Aeroflot - Russian Airlines (-1,32 Prozent auf 40,46 RUB), Magnit (-1,24 Prozent auf 5 407,00 RUB), ALROSA (-1,22 Prozent auf 71,80 RUB) und TATNEFT PJSC (-1,20 Prozent auf 603,50 RUB) unter Druck.

Welche RTS-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im RTS mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die VTB Bank-Aktie. 43 891 830 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im RTS macht die Yandex-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 6,433 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Titel im Blick

2023 präsentiert die Gazprom PJSC-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 55,80 Prozent bei der Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie an.

Redaktion finanzen.at