Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart

Der NASDAQ Composite setzt am Mittwoch nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Mittwoch gibt der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,07 Prozent auf 16 155,85 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,117 Prozent auf 16 185,76 Punkte an der Kurstafel, nach 16 166,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 16 204,31 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 127,48 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,006 Prozent. Vor einem Monat, am 20.02.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 15 630,78 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 20.12.2023, den Stand von 14 777,94 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 20.03.2023, einen Stand von 11 675,54 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 9,41 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 16 449,70 Punkten. 14 477,57 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Cutera (+ 8,59 Prozent auf 2,15 USD), FreightCar America (+ 5,62 Prozent auf 3,76 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 5,00) Prozent auf 0,06 USD), Nektar Therapeutics (+ 4,72 Prozent auf 0,91 USD) und AmeriServ Financial (+ 4,60 Prozent auf 2,50 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Landec (-35,19 Prozent auf 4,66 USD), Cerus (-4,17 Prozent auf 1,96 USD), Comtech Telecommunications (-4,08 Prozent auf 3,29 USD), Powell Industries (-3,83 Prozent auf 140,25 USD) und SIGA Technologies (-3,60 Prozent auf 8,04 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 673 885 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,854 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 14,16 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at