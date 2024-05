Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart leichter

Um 15:59 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,07 Prozent auf 16 686,65 Punkte zurück. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,061 Prozent höher bei 16 708,49 Punkten, nach 16 698,32 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16 718,07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 16 677,23 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1,75 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.04.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 15 683,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 15 775,65 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 17.05.2023, einen Stand von 12 500,57 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 13,01 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 16 797,83 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit FreightCar America (+ 3,65 Prozent auf 3,98 USD), Take Two (+ 3,44 Prozent auf 151,10 USD), MicroStrategy (+ 3,20 Prozent auf 1 485,99 USD), Comtech Telecommunications (+ 2,99 Prozent auf 2,07 USD) und Lattice Semiconductor (+ 2,33 Prozent auf 73,25 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Ebix (-8,55 Prozent auf 0,39 USD), Arundel (-7,89 Prozent auf 0,18 CHF), Microvision (-3,73 Prozent auf 1,16 USD), Landec (-3,67 Prozent auf 5,77 USD) und Baiducom (-2,97 Prozent auf 109,25 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 292 521 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 2,896 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Comtech Telecommunications-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19,90 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at