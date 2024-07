Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime verbucht am Dienstagnachmittag Verluste

Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 1,36 Prozent schwächer bei 1 830,86 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,019 Prozent höher bei 1 856,49 Punkten in den Dienstagshandel, nach 1 856,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 1 856,49 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 829,52 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, bei 1 834,47 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 09.04.2024, einen Stand von 1 797,92 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 580,05 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,82 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Punkten.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit UBM Development (+ 1,86 Prozent auf 21,90 EUR), S IMMO (+ 1,37 Prozent auf 22,20 EUR), Frequentis (+ 0,94 Prozent auf 32,30 EUR), Semperit (+ 0,56 Prozent auf 10,68 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,19 Prozent auf 26,95 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Lenzing (-3,78 Prozent auf 33,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,36 Prozent auf 35,95 EUR), OMV (-2,60 Prozent auf 39,64 EUR), Palfinger (-2,26 Prozent auf 21,60 EUR) und Raiffeisen (-2,23 Prozent auf 17,10 EUR) unter Druck.

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 326 442 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 27,185 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,19 zu Buche schlagen. Mit 10,23 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at