Angespannte Stimmung in Zürich: Das macht der SMI aktuell

Am Donnerstag tendiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 1,60 Prozent tiefer bei 11 653,49 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,367 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,832 Prozent auf 11 744,65 Punkte an der Kurstafel, nach 11 843,18 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 747,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 11 642,77 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,198 Prozent. Vor einem Monat, am 08.07.2024, wies der SMI einen Stand von 12 051,66 Punkten auf. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 08.05.2024, bei 11 602,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.08.2023, bewegte sich der SMI bei 11 057,32 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 4,33 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 12 434,03 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 064,90 Punkten.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Swisscom (-0,10 Prozent auf 521,00 CHF), Roche (-0,84 Prozent auf 271,90 CHF), Swiss Re (-0,88 Prozent auf 101,65 CHF), Holcim (-0,97 Prozent auf 75,44 CHF) und Nestlé (-1,05 Prozent auf 88,34 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Alcon (-2,90 Prozent auf 77,68 CHF), Logitech (-2,73 Prozent auf 72,04 CHF), Zurich Insurance (-2,71 Prozent auf 452,50 CHF), Lonza (-2,63 Prozent auf 547,00 CHF) und Kühne + Nagel International (-2,46 Prozent auf 249,50 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 994 672 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 239,158 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,19 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at