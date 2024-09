Angespannte Stimmung in Zürich: SMI verliert am Freitagmittag

Der SMI notiert am fünften Tag der Woche im Minus.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,49 Prozent schwächer bei 11 998,71 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,410 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,224 Prozent schwächer bei 12 031,30 Punkten in den Freitagshandel, nach 12 058,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 991,75 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 056,00 Zählern.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 0,148 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.08.2024, erreichte der SMI einen Stand von 12 266,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.06.2024, erreichte der SMI einen Wert von 12 128,16 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 20.09.2023, bei 11 154,11 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 7,42 Prozent. Bei 12 483,57 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 11 064,90 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Swisscom (+ 0,83 Prozent auf 547,00 CHF), Roche (+ 0,56 Prozent auf 269,00 CHF), Givaudan (+ 0,49 Prozent auf 4 492,00 CHF), Novartis (+ 0,22 Prozent auf 98,66 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,12 Prozent auf 510,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Richemont (-2,75 Prozent auf 114,80 CHF), Kühne + Nagel International (-2,52 Prozent auf 236,40 CHF), Lonza (-2,26 Prozent auf 528,80 CHF), Sika (-2,21 Prozent auf 270,10 CHF) und Holcim (-1,44 Prozent auf 83,42 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 584 912 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 232,971 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,02 erwartet. Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,51 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at