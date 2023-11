Angespannte Stimmung in Zürich: SPI am Freitagmittag leichter

Am Freitag gibt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,66 Prozent auf 13 879,75 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,829 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,156 Prozent auf 13 949,91 Punkte an der Kurstafel, nach 13 971,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 13 952,53 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 873,36 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der SPI bereits um 0,270 Prozent. Vor einem Monat, am 10.10.2023, wurde der SPI mit 14 365,85 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2023, erreichte der SPI einen Wert von 14 726,78 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 10.11.2022, bei 14 244,23 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Minus von 1,17 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 451,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Kuros (Kuros Biosciences) (+ 12,46 Prozent auf 3,34 CHF), ASMALLWORLD (+ 9,88 Prozent auf 1,78 CHF), ONE swiss bank (+ 4,79) Prozent auf 3,06 CHF), AEVIS VICTORIA SA (+ 2,87 Prozent auf 17,90 CHF) und HOCHDORF (+ 2,54 Prozent auf 20,20 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Kinarus (-33,33 Prozent auf 0,00 CHF), Talenthouse (-19,05 Prozent auf 0,00 CHF), Spexis (-14,67 Prozent auf 0,06 CHF), AIRESIS (-7,14 Prozent auf 0,52 CHF) und Richemont (-6,57 Prozent auf 105,15 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 599 652 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 265,895 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Im SPI weist die Achiko-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,80 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

