Nach Leitzinssenkung durch die Fed: ATX etwas tiefer erwartet -- DAX vor wenig bewegtem Start -- Asiens Börsen leichter

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Freitag leicht im Minus starten, während der deutsche Aktienmarkt kaum verändert erwartet wird. Die größten asiatischen Börsen verzeichnen zum Wochenschluss Verluste.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt dürfte es zum Wochenschluss nach unten gehen.

Der ATX zeigt sich in vorbörsliche Indikationen zeitweise mit leichten Verlusten.

Mit einer negativen Tendenz an den Börsen rechnen Händler am Freitag. Die Vorgaben aus den USA sind jedoch gut, wobei erneut Technologieaktien favorisiert wurden. Händler führen dies auf die intakte Zinssenkungsfantasie in den USA nach der Zinssenkung der Fed und die NVIDIA-Finanzspritze für Intel zurück. Im Fokus am Freitag dürfte der grosse Verfalltag an den Terminbörsen stehen. Dann verfallen alle Optionen und Futures mit Termin September. Dies bringt immer wieder kurzfristige Volatilität an die Märkte. Mittags verfallen die Kontrakte auf die grossen Indizes, am Abend dann die Optionen auf Einzelaktien. Bei den Konjunkturdaten wird auf die Revision der deutschen Erzeugerpreise geblickt.

DEUTSCHLAND

Der DAX wird am Freitag weitgehend stabil erwartet.

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Börsenstart nahe der Nulllinie.

Der DAX dürfte am Freitag nach seiner Vortagserholung zunächst keine grossen Sprünge machen. Damit würde der deutsche Leitindex eine durchwachsene Woche abrunden. Durch die Kursgewinne vom Donnerstag fällt seine Wochenbilanz fast ausgeglichen aus. Allerdings könnte im Tagesverlauf wegen des Verfalls an den Terminbörsen noch einmal Bewegung in die Märkte kommen. Dann können Aktienkurse und auch Indizes ohne wesentliche Nachrichten spürbar schwanken.

WALL STREET

Die Wall Street zog am Donnerstag gestützt auf Zinshoffnungen an.

So eröffnete der Dow Jones mit einem geringfügigen Plus und baute dieses im Verlauf leicht aus. Bei 46.317,52 Punkten erreichte er ein neues Rekordhoch, bevor er 0,27 Prozent höher bei 46.142,24 Punkten aus dem Handel ging.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite war bereits zum Start deutlich gestiegen und behielt seine positive Tendenz anschließend bei. Er verabschiedete sich letztlich mit plus 0,94 Prozent bei 22.470,73 Zählern in den Feierabend. Zuvor hatte er bei 22.540,93 Einheiten eine neue Bestmarke aufgestellt.

Die Fed hatte den Leitzins erwartungsgemäss um 0,25 Prozentpunkte gesenkt und den Ausblick auf den künftigen Zinspfad recht vage gehalten. Damit fahre die US-Notenbank weiter auf Sicht und entscheide von Sitzung zu Sitzung, fasste Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets zusammen. "Das ist zwar etwas weniger Lockerung als von den Optimisten erhofft, aber genau das, was die Mehrheit hören wollte." Auf dieser Basis könne die Rally weitergehen, ergänzte Molnar.

Nach Meinung der Experten von Index Radar bleibt jetzt vor allem der Arbeitsmarkt für die Anleger entscheidend. Laut Fed dürfte die Arbeitslosenquote in diesem Jahr einen Höhepunkt erreichen. Neben den monatlichen Jobdaten als Indikator für die künftige Geldpolitik rücken daher auch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker in den Fokus, schrieben die Experten. Diese gingen am Donnerstag im Vergleich zur Vorwoche zurück.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien bewegen sich am Freitag auf rotem Terrain.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gibt nach dem gestrigen Plus zeitweise 0,38 Prozent ab und fällt damit auf 45'129,58 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland präsentiert sich der Shanghai Composite derweil um 0,29 Prozent leichter bei 3'820,54 Zählern.

Leicht nach unten zeigt die Tendenz in Hongkong - hier verliert der Hang Seng zwischenzeitlich um 0,32 Prozent auf 26'459,31 Punkten.

In Japan standen die Verbraucherpreise für den August auf der Agenda. Diese sind zwar langsamer gestiegen, blieben aber deutlich über dem 2-Prozent-Ziel der Bank of Japan (BoJ). Die japanische Notenbank behielt am Freitag ihren Leitzins dennoch bei. Der Zins liegt weiterhin bei 0,5 Prozent und damit auf demselben Niveau seit der Zinserhöhung im Januar.

